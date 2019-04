Die Berlin Volleys stehen im Endspiel um die deutsche Volleyball-Meisterschaft.

In der vierten Partie des Playoff-Halbfinales gegen die Alpenvolleys Haching setzte sich der Titelverteidiger mit 3:0 (26:24, 25:19, 25:23) durch und beendete damit die Serie Best of five vor 4455 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle mit der Gesamtbilanz von 3:1-Siegen vorzeitig.