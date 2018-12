Ridnaun

Nach insgesamt zehn Nachladern fehlten Rees im Zielsprint lediglich 2,1 Sekunden zum Sieg. Bei ihren Schießenlagen verfehlte Dahlmeier fünf Scheiben, vermied aber Strafrunden und legte die schnellste Laufzeit hin.

Für die siebenmalige Weltmeisterin Dahlmeier war es bei perfekten äußeren Bedingungen in Südtirol das erste internationale Rennen seit dem Weltcupfinale der vergangenen Saison Ende März. Nach einer Trainingspause kommt die ehemalige Gesamtweltcupsiegerin gerade erst wieder in Form, im Weltcup kam sie bislang noch nicht zum Einsatz. Starts in den Eliterennen wird es wohl erst wieder im Januar geben. In Ridnaun wird Dahlmeier bei den weiteren Einzelrennen nicht mehr zum Einsatz kommen. Gespräche mit den Trainern sollen entscheiden, wie es kurzfristig mit ihr weitergeht.

Mitte Oktober hatte Dahlmeier nach mehreren gesundheitlichen Rückschlägen angekündigt, zunächst kürzertreten zu müssen. Ihr Immunsystem war zu geschwächt, wie die Ärzte damals mitteilten. Nach der Zwangspause war die Ausnahme-Skijägerin erst Anfang November moderat ins Training eingestiegen, um sich an die Belastungen zu gewöhnen.

dpa