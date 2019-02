Seefeld

Der Wintersport steht am Dienstag ganz im Zeichen der Nordischen Ski-WM in Seefeld. Die Skisprung-Damen starten mit der Premiere des Teamwettbewerbs in die Weltmeisterschaften. Im Langlauf sind die Frauen über zehn Kilometer im klassischen Stil gefordert.

SKISPRINGEN

WM in Seefeld

Teamspringen der Frauen von der Normalschanze, 16.15 Uhr ( ARD und Eurosport)

Die deutschen Frauen sind beim erstmalig bei einer WM ausgetragenen Teamspringen die Top-Favoritinnen. Im Gesamtweltcup liegen gleich drei DSV-Springerinnen unter den besten Fünf. Katharina Althaus ist Zweite, Juliane Seyfarth liegt auf Rang vier und Carina Vogt ist Fünfte. Ramona Straub auf Rang zwölf komplettiert die Truppe von Bundestrainer Andreas Bauer. "Ich will einfach so weitermachen wie an den vergangenen Wochenenden", sagte Seyfarth. "Dann haben wir Spaß und dann wird sicher was Gutes rauskommen." Bei der WM-Generalprobe in Oberstdorf hatte die 29-Jährige hinter der derzeit überragenden norwegischen Olympiasiegerin Maren Lundby vor gut einer Woche Rang zwei belegt.

LANGLAUF

WM in Seefeld

Zehn Kilometer klassisch der Frauen, 15 Uhr ( ARD und Eurosport)

Norwegens Langlauf-Star Therese Johaug ist die Top-Favoritin im Rennen über zehn Kilometer in der klassischen Technik. Im deutschen Team ist Katharina Hennig die größte Hoffnungsträgerin. In den Kampf um die die Medaillen wird auch sie aber wohl nicht eingreifen können. Neben Hennig starten Pia Fink, Laura Gimmler und Sprint-Spezialistin Sandra Ringwald, die im Teamsprint am Sonntag mit Victoria Carl Rang sechs belegt hat, für das Team von Bundestrainer Peter Schlickenrieder.

dpa