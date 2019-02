Seefeld

Der Wintersport steht heute ganz im Zeichen der Nordischen Ski-WM in Seefeld. Die Skispringerinnen sind nach der Premiere des Teamwettbewerbs bei einer WM nun auch im Einzel gefordert. Im Langlauf sind die Männer über 15 Kilometer im klassischen Stil an der Reihe.

SKISPRINGEN

WM in Seefeld

Einzel Frauen von der Normalschanze, 16.15 Uhr ( ZDF und Eurosport)

Nach dem geschichtsträchtigen Skisprung-Teamsieg von Katharina Althaus, Carina Vogt, Juliane Seyfarth und Ramona Straub sind die vier Athletinnen auch im Einzel gefordert. Hauptkonkurrentin ist die Norwegerin Maren Lundby, die acht der vergangenen neun Wettbewerbe im Weltcup für sich entschieden hat. Die Weltcup-Zweite Althaus gilt als härteste Widersacherin Lundbys, doch auch Titelverteidigerin Vogt ist nicht zu unterschätzen. Sie hatte sowohl 2015 in Falun als auch 2017 in Lahti jeweils als Außenseiterin gewonnen.

LANGLAUF

WM in Seefeld

15 Kilometer klassisch der Männer, 14.00 Uhr ( ZDF und Eurosport)

Nach dem guten Resultat der DSV-Damen mit drei Top-15-Platzierungen sind nun die Männer über die 15 Kilometer in der klassischen Technik gefordert. Lucas Bögl, Janosch Brugger, Sebastian Eisenlauer und Andreas Katz gelten bei dem Rennen allerdings als Außenseiter. Der Norweger Johannes Kläbo visiert seine dritte Goldmedaille an, ist aber in der freien Technik normal stärker einzuschätzen. Der Finne Iivo Niskanen und Alexander Bolschunow aus Russland sind die Top-Anwärter auf den WM-Titel.

dpa