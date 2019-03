Mit einer guten Leistung beim Slalom-Weltcupfinale in Soldeu hat Felix Neureuther seine Ski-Karriere beendet. Der 34-Jährige verpasste am Ende recht deutlich eine Medaille. Sieger wurde am Ende der junge Franzose Clement Noel. Marcel Hirscher hat trotz einer schwachen Leistung in Soldeu den Gesamt-Weltcup im Slalom gewonnen.