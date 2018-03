Kvitfjell. Sieben Wochen nach seinem Sieg in Kitzbühel würde Dreßen damit in dieser Disziplin zu den erfolgreichsten Deutschen der Ski-Geschichte avancieren. Nur Markus Wasmeier und Sepp Ferstl haben in ihrer Karriere im Weltcup zwei Abfahrten gewonnen. Josef Ferstl und Andreas Sander verpassten in Norwegen die Top 15.

dpa