Für die ersten Länderspiele seiner Amtszeit hat der neue Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm 22 Spieler in den Perspektivkader berufen. Am 5. Februar in Memmingen und am 6. Februar (jeweils 19.30 Uhr) in Bietigheim trifft die U24/U25-Auswahl auf die Schweiz.