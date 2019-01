Vor der Weltmeisterschaft im Mai in der Slowakei tritt die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft zu zwei weiteren Testpartien in Bayern an.

Am 25. April in Regensburg und am 27. April in Deggendorf ist in zwei Prestigeduellen jeweils Österreich der Gegner der Auswahl des neuen Bundestrainers Toni Söderholm.