Icefighters sammeln zwei wichtige Punkte bei den Indians

Hannover. Dramatisches Spiel, glückliches Ende: Vor über 2800 Zuschauern gewannen die Exa Icefighters Leipzig am Freitag nach einem großen Fight mit 2:1 nach Penaltyschießen bei den Hannover Indians. Dies waren in der Meisterrunde der Eishockey-Oberliga Nord zwei wichtige Punkte. Die Sachsen haben damit wieder Platz vier übernommen.

Siegtrainer Sven Gerike lobte im Nachgang zuerst die deutsche Nationalmannschaft. Deren Olympia-Halbfinale im Bus zu sehen und den Sieg über Kanada zu feiern, tue gut. „Aber es muss endlich was passieren in Deutschland – auch in Leipzig.“ Seine Truppe fightete erneut für den Eissport in der Messestadt Leipzig. Einer der goldenen Momente des Tages war das Führungstor von Michal Velecky. Nach acht Minuten besorgte er mit einem „Bauerntrick“ ums Tor herum das 1:0.

Die Indians kamen schwer ins Match. Wie in der Woche zuvor wuchs „Ersatzmann“ Eric Hoffmann im Leipziger Tor über sich hinaus. Die Indians fighteten brutal und hatten mehr Torschüsse als die Gäste, das Heimrecht in den Playoffs ist auch das große Ziel der Niedersachsen. Doch die Leipziger warfen sich auch ohne den kranken Florian Eichelkraut in jeden Schuss. Nach der torlosen Verlängerung schlugen die Leipziger zu. Der bärensrarke Hoffmann ließ keinen Penalty rein, aber Paavilainen und Velecky schossen die 300 Schlachtenbummler ins Glück. Schon am Sonntag geht der Kampf weiter: Um 17 Uhr gastiert Spitzenreiter Tilburg in Taucha.

Von Martin Bergau