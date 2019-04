Los Angeles

So einen bekommen wir vielleicht nie wieder", sagte Sturm im Interview des Internetportals "Spox". "Ich kenne ihn jetzt schon so lange und weiß, was für ein besonderer Spieler er ist. Die Gelassenheit und Coolness, die er in seinen jungen Jahren schon hat, ist unglaublich."

Mit 105 Scorerpunkten war Draisaitl der viert-erfolgreichste Spieler der gesamten nordamerikanischen Profiliga NHL in der abgelaufenen Hauptrunde. Der 23 Jahre alte Nationalspieler schoss zudem mit 50 Toren die zweitmeisten aller NHL-Spieler. Die Playoffs verpasste Draisaitl mit seinen Edmonton Oilers aber ebenso wie Sturm als Co-Trainer der Los Angeles Kings. "Eines Tages Head Coach zu sein, wäre schön, aber momentan sehe ich das noch ein Stückchen entfernt", meinte Sturm zu seinen eigenen Ambitionen, als Cheftrainer in der besten Liga der Welt Fuß zu fassen.

dpa