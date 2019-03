Die Eisbären Berlin und die Nürnberg Ice Tigers sind nur noch einen Sieg vom Einzug ins Playoff-Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga entfernt.

DEL-Vizemeister Berlin startete mit einem 3:2 (0:0, 1:1, 1:1) in der Verlängerung ins Pre-Playoff-Duell gegen die Straubing Tigers und könnte in der Best-of-Three-Serie mit einem weiteren Erfolg im zweiten Spiel in Berlin bereits den Einzug in die Runde der letzten acht sicherstellen.