Sebastian Vettel hofft beim großen Formel-1-Jubiläum auch auf ein "Quäntchen Glück, so dass wir das 1000. Rennen wirklich feiern können".

Vor allem nach der schweren Enttäuschung vor zwei Wochen in seinem Ferrari in Bahrain zählt für den 31 Jahre alten Heppenheimer an diesem Sonntag beim Großen Preis von China nur der Sieg.