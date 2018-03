Weltcup in Planica

Die deutschen Skispringer haben im letzten Team-Wettbewerb der Saison Platz zwei belegt.

In der Besetzung Markus Eisenbichler, Stephan Leyhe, Andreas Wellinger und Richard Freitag kam das DSV-Quartett am Samstag beim Skifliegen in Planica auf 1482,9 Punkte und verdrängte damit Gastgeber Slowenien um 7,4 Punkte auf Rang drei.