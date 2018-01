DHB-Auswahl bei All-Star-Game mit fast komplettem EM-Kader

In Leipzig

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft bestreitet das All-Star-Game gegen eine Bundesliga-Auswahl in fast kompletter EM-Besetzung.

Bundestrainer Christian Prokop muss in dem Show-Spiel am 2. Februar in Leipzig lediglich auf den verletzten Rückraumspieler Paul Drux sowie den aus privaten Gründen verhinderten Kreisläufer Patrick Wiencek verzichten.