Mannheim

Er reise wieder nach Paris, anschließend stünden schon wieder die ersten Trainingseinheiten mit seinem Club Paris Saint-Germain an.

Das All-Star-Game findet am Freitagabend (19.00 Uhr/Sky Sport News HD) in Stuttgart statt. Auch ein Einsatz des angeschlagenen Rückraumspielers Steffen Fäth ist unwahrscheinlich. "Bei Steffen Fäth ist es so, dass er aktuell noch einen Arzttermin hat. Ich gehe davon aus, dass er nicht nach Stuttgart reisen wird, weil er sich noch in der Reha befindet", sagte Teammanager Oliver Roggisch. "Ansonsten gehe ich davon aus, dass fast alle Spieler da sein werden, auch wenn sie nicht einsatzfähig sind. Ich glaube, das lässt man sich nicht entgehen nach so einer WM."

