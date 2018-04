Handball-Nationalteam rückt von Zielvorgabe für Heim-WM ab

Eine Medaille bei der Heim-WM 2019 sowie der Olympiasieg 2020 in Tokio sind aktuell nicht mehr die klaren Ziele der Handball-Nationalmannschaft.

"Demut hat sich bei uns nach den zuletzt enttäuschenden Turnieren sicherlich in den Vordergrund gespielt", sagte Bundestrainer Christian Prokop in Dortmund, wo die DHB-Auswahl am Samstag (14.30 Uhr) zu einem zweiten Testspiel auf Serbien trifft.