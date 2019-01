Berlin

Die Brasilianer setzten sich in der deutschen Gruppe A mit 24:22 (14:11) gegen Serbien durch.

Gewinnt die DHB-Auswahl auch ihr drittes WM-Spiel gegen Russland, wäre der Einzug in die nächste Runde bereits perfekt. Bester Werfer der Brasilianer in der Berliner Mercedes-Benz Arena war José Toledo mit fünf Treffern. Für die Serben waren die Bundesliga-Profis Bogdan Radivojevic von den Rhein-Neckar Löwen und Mijajlo Marsenic von den Füchsen Berlin mit ebenfalls fünf Toren am erfolgreichsten.

dpa