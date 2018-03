Kritik an DHB-Coach: Schwalb entschuldigt sich bei Prokop

Martin Schwalb hat sich bei Handball-Bundestrainer Christian Prokop für seine Kritik entschuldigt und sein Interesse am Job des 39-Jährigen relativiert.

Seine kritischen Worte in Richtung Prokop nach der desolaten EM in Kroatien seien "unnötig und zum falschen Zeitpunkt" gewesen, sagte der Vizepräsident des Drittligisten HSV Hamburg in einer Vereinsmitteilung.