Die anhaltenden politischen Proteste in Frankreich wirbeln den Spielplan bei der Handball-Europameisterschaft der Frauen durcheinander.

Aus Sicherheitsgründen hat die Europäische Handball-Föderation in Abstimmung mit dem Organisationskomitee die am Samstag in Nantes geplanten Hauptrundenspiele zwischen Schweden und Gastgeber Frankreich (15.00 Uhr) sowie Serbien und Russland (18.00 Uhr) auf Sonntag verlegt.