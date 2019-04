Halle/Westfalen

Zuvor werden beide Mannschaften am 23. Oktober in Zagreb gegen Kroatien spielen.

"Wir knüpfen damit an die erfolgreichen Veranstaltungen 2014 in Frankfurt und 2017 in Hamburg an", sagte DHB-Präsident Andreas Michelmann. Bei der Premiere 2014 in der Frankfurter Commerzbank Arena hatte der DHB mit 44 189 Zuschauern beim Spiel zwischen den Rhein-Neckar Löwen und dem HSV Hamburg einen Weltrekord aufgestellt.

