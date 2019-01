Köln

"Ich glaube, er braucht noch ein bisschen Zeit. Also ich glaube, morgen ist noch ein bisschen früh", sagte Teammanager Oliver Roggisch in Köln. "Aber vielleicht zum zweiten Hauptrundenspiel kann man, glaube ich, mit ihm rechnen." Weinhold hatte bereits das abschließende Vorrundenspiel gegen Serbien (31:23) wegen einer Zerrung verpasst.

Roggisch ließ darüber hinaus offen, ob für die Partie gegen Island der aktuell mit dem Team trainierende Kai Häfner bei einem Ausfall Weinholds in den Kader rücken würde. "Wir haben den Wechsel nicht vollzogen. Im Endeffekt könnte man ihn am Spieltag vollziehen bis 9 Uhr", sagte der 40-Jährige. "Von daher haben wir noch etwas Zeit." Das zweite Hauptrundenspiel bestreitet die DHB-Auswahl am Montag ebenfalls in Köln gegen Kroatien.

dpa