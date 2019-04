Dallas

"Nicht nur die Tatsache, dass er der deutsche Fahnenträger bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking war und obwohl er im Ausland lebt, zeigt, dass er uns gedanklich und menschlich näher war und ist, als mancher, der viel näher da ist."

Der 40 Jahre alte Nowitzki könnte in der Nacht zum 11. April im Spiel seiner Dallas Mavericks bei den San Antonio Spurs zum letzten Mal in der nordamerikanischen Profiliga NBA auf dem Parkett stehen. Erst mit etwas Abstand will der Würzburger darüber entscheiden, ob seine 21. Saison in der stärksten Liga der Welt auch die letzte war, oder ob er ab Herbst erneut für die Mavs aufläuft.

Hörmann will Nowitzki nach dessen Rücktritt auch eine Funktion im deutschen Sport anbieten. "Wenn es irgendeine Möglichkeit geben sollte, was sicher mit seiner grundsätzlichen Lebensplanung zusammenhängt, möchte ich ihn nicht nur als deutscher Sportbotschafter in Amerika gewinnen", sagte Hörmann: "Es gibt sicher nichts, worüber wir nicht mit ihm reden würden. Es wäre sicher grandios, hängt aber von seiner weiteren Lebensplanung ab."

