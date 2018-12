London

Im "größten Match seiner Karriere", wie er es selbst formulierte, hatte Hopp dem dominanten Niederländer lange Zeit nichts entgegenzusetzen. Erst nach drei Legs kam der beste deutsche Spieler besser in die Partie und steigerte sich so deutlich, dass er zeitweise mit van Gerwen auf Augenhöhe agierte. Doch im fünften Satz zog der beste Spieler der Welt das Tempo noch einmal an und verwandelte ein 0:2 in Legs in ein 3:2 zum Sieg. Hopp verpasste damit auch im sechsten Anlauf den Einzug ins Achtelfinale, den beim wichtigsten Turnier der Welt noch überhaupt kein Deutscher geschafft hat.

Vor Hopp waren bereits Martin Schindler, Gabriel Clemens und Robert Marijanovic ausgeschieden. Van Gerwen trifft in der Runde der letzten 16 auf den Sieger der Partie zwischen dem zweimaligen Champion Adrian Lewis aus England und dem Litauer Darius Labanauskas.

dpa