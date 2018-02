Kälte, Zahlen, Hundemasken: Splitter zum 52. Super Bowl

Minneapolis. Zusammen mit der Zwillingsstadt St. Paul kommt die Region auf 3,5 Millionen Einwohner. Von hier stammen Popstar Prince, der Schriftsteller F. Scott Fitzgerald oder Peanuts-Schöpfer Charles M. Schulz. Zum Super Bowl wurde, angeblich nach deutschem Vorbild, auch eine Fanmeile eingerichtet - zum Bummeln ist es dort aber zu kalt. Eine Attraktion, zu der Touristen eigens anreisen, ist die Mall of America. Sie ist die größte der USA: ein gigantisches Vergnügungs- und Einkaufszentrum mit 520 Geschäften unter einem Dach und inliegenden Achterbahnen.

DAS WETTER

Hoch im Norden der USA ist es wirklich bitterkalt. Der Bundesstaat Minnesota grenzt an Kanada, am Spieltag soll es in Minneapolis knapp 20 Grad unter Null kalt sein. Einheimische schwärmen trotzdem: "Mit Abstand die schönste Gegend der USA, kommen Sie doch im Sommer wieder, an die Seen und zum Fischen!" Angereiste Fans und allein über 5000 akkreditierte Journalisten hüllen sich zum wohl kältesten Finale der NFL in dicke Jacken und Decken. Durch die Innenstadt von Minneapolis zieht sich ein System von "Skywalks", eine Art überdachter Gehsteige. Das Finale selbst findet aber nicht im Freien statt, sondern in der überdachten US Bank Arena. Für Minneapolis ist es nach 1992 (XXVI) der zweite Super Bowl.

DAS STADION

Die US Bank Arena ist eines der modernsten Stadien der Welt. Es wurde 2016 fertiggestellt und kostete 1,1 Milliarden US-Dollar. Der Neubau des Stadions der Minnesota Vikings gilt als Hauptgrund, warum sich Minneapolis 2014 gegen Städte wie New Orleans durchsetzen konnte und das Finale nicht in wärmeren US-Staaten ausgetragen wird. Es fasst 66 000 Zuschauer, zum Super Bowl 73 000. Die Stadt brauchte ein neues Stadion, stürzte doch 2010 das Dach des Metrodome unter Schneemassen ein. Danach gönnte sich die Stadt eine Arena der Extraklasse, das komplett überdachte Stadion hat zum Beispiel die größten Glastüren der Welt. Fast 30 Meter hoch, geben sie den Blick auf die Innenstadt frei.

DIE FANS

Sicherheit wird auch bei diesem Riesenspektakel groß geschrieben. Die Fans der Philadelphia Eagles sind für ihr schlechtes Benehmen und auch für Gewalt bekannt, das ist für die NFL sehr unüblich. Zum Finale tragen einige Anhänger des Teams aus der Stadt der brüderlichen Liebe Hundemasken als Symbol für ihre Rolle des Underdog. Die Polizei erklärte höflich, das sei erlaubt, man bitte bei der Sicherheitskontrolle aber um unmaskierte Gesichter. Die New England Patriots zählen dagegen viele Edelfans zu ihrem Gefolge: Danny DeVito, Keanu Reeves, Cindy Crawford oder Peter Dinklage.

DIE TRIKOTS

Die Patriots sind offiziell Heimteam und konnten somit ihre Trikotfarbe wählen. Sie entschieden sich für die weißen Auswärtstrikots, in denen sie auch ihre letzten beiden Super Bowls gewannen - und außerdem das Finale im Super Bowl XXXIX gegen die Philadelphia Eagles. Diese werden ihre grünen Heimtrikots tragen. Für Abergläubische kein gutes Zeichen: In ihren Heimtrikots traten die Eagles zwei Mal im Super Bowl an - und verloren beide Spiele.

DIE REKORDE

Erst mit dem Zusammenschluss von NFL und AFL wurde der Super Bowl geboren. Zählt man die Zeit der NFL-Meisterschaften zu den Zahlen der Rekordsieger, halten die Green Bay Packers mit 13 Titeln die Spitze. Nach der Vereinigung sind es mit sechs Siegen die Pittsburgh Steelers. Fünfmal gewannen die New England Patriots, die Dallas Cowboys und die San Francisco 49ers. Vier Titel: Green Bay Packers und New York Giants. Drei Mal gewannen die Denver Broncos, die Washington Redskins und die Oakland Raiders.

FUN FACTS

Allein in den USA werden mehr als 100 Millionen TV-Zuschauer erwartet, weltweit fast eine Milliarde. Fünf Millionen US-Dollar soll ein Werbeclip kosten, drei Stunden wird das Spiel in etwa dauern - plus 30 Minuten Halbzeitshow. Der Mehrwert des Spektakels für die Region wird auf über 400 Millionen US-Dollar geschätzt, ein Ticket kostete auf dem Schwarzmarkt zuletzt 5700 Dollar. Jeder vierte Amerikaner plant den Besuch einer Super-Bowl-Party, wo er im Schnitt auf 16 andere Gäste trifft. Landesweit werden dabei etwa 1,35 Milliarden Chicken Wings verzehrt, außerdem 14 500 Tonnen Chips und etwa 52 Millionen Sixpacks Bier. Jeder zehnte Amerikaner geht am Tag nach dem Finale nicht zur Arbeit.

dpa