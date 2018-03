Christoph Harting zum Saisonauftakt Vierter

Leiria/Portugal. Den Sieg sicherte sich der WM-Zweite Daniel Stahl aus Schweden mit 66,81 Metern vor seinem Landsmann Simon Pettersson (65,81 Meter). Der Magdeburger David Wrobel war in der B-Gruppe mit 60,99 Metern Zweiter geworden - drei Meter fehlten ihm zur EM-Norm.

Über Platz zwei und die früh erfüllte EM-Vorgabe konnte sich Speerwerferin Christin Hussong freuen. Die Athletin vom LAZ Zweibrücken musste sich mit 60,02 Metern nur der Norwegerin Sigrid Borge (62,42 Meter) geschlagen geben. Ex-Weltmeisterin Katharina Molitor aus Leverkusen schleuderte den Speer im sechsten und letzten Versuch noch 59,80 Meter weit - nur 20 Zentimeter fehlten zur Norm für den diesjährigen Saisonhöhepunkt der Leichtathleten.

Am zweiten Tag des Cup-Wettbewerbs starten am Sonntag für den DLV unter anderen Speerwurf-Weltmeister Johannes Vetter (Offenburg) und Diskuswerferin Nadine Müller (Halle/Saale). Vetter hat in dieser Saison bereits die 91-Meter-Marke übertroffen.

dpa