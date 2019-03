Glasgow

"Ich bin gut drauf und zuversichtlich, dass es morgen auch sehr gut geht. Aber die Konkurrenz ist da", sagte die 6,99-Meter-Springerin mit Blick auf das Finale.

Hürdensprinterin Cindy Roleder nimmt Kurs auf die Titelverteidigung. Mit 8,04 Sekunden im Vorlauf schaffte die Hallen-Europameisterin von 2017 den Sprung ins Halbfinale am Sonntagvormittag. Nach der Absage von Dreispringerin Kristin Gierisch ist die 29-Jährige vom SV Halle die einzige Titelverteidigerin im 27-köpfigen DLV-Team.

Ganz locker lief der deutsche Hallenmeister Kevin Kranz ins Halbfinale über 60 Meter. In 6,70 Sekunden sprintete der 20-Jährige zur achtbesten Vorlaufzeit. "War relativ entspannt, aber da geht noch was", kommentierte der Leichtathlet vom Sprintteam Wetzlar vor seinem Zwischenlauf am Abend.

Eine Runde weiter kamen über 60 Meter auch Kranz-Vereinskollegin Rebekka Haase und die deutsche Hallenmeisterin Lisa-Marie Kwayie vom Neuköllner SF Berlin.

Stabhochspringerin Katharina Bauer reichten 4,40 Meter nicht, um sich für das Finale zu qualifizieren. Die 28-Jährige aus Leverkusen war in Glasgow als erste Sportlerin bei einem internationalen Wettkampf mit einem implantierten Defibrillator gestartet.

dpa