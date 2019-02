Sportmix Basketball - Niederlage für Dallas und Nowitzki - Führung verspielt Der leichte Aufwärtstrend der Dallas Mavericks und Dirk Nowitzki ist vorerst gestoppt. Nach zuletzt drei Siegen aus vier Spielen kassierten die Texaner mit 89:93 (49:45) eine unnötige Niederlage bei den Detroit Pistons.

Dirk Nowitzki (r) und Co. verspielten in Detroit am Ende die Führung. Quelle: Carlos Osorio/AP