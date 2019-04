Eibar

Izagirre erreicht als Mitglied einer fünfköpfigen Ausreißergruppe 1:35 Minuten vor Buchmann das Ziel. Der Tagessieg ging an den Briten Adam Yates.

Im Schlussklassement lag Izagirre damit 29 Sekunden vor dem Iren Dan Martin und 36 Sekunden vor Jakob Fuglsang aus Dänemark. Buchmann folgte 43 Sekunden zurück auf dem vierten Platz. Der Ravensburger hatte noch am Freitag mit dem Etappensieg in Arrate die Gesamtführung übernommen. Zuvor waren seinem Teamkollege Maximilian Schachmann drei Etappensiege geglückt. Damit bleibt Andreas Klöden mit seinen Erfolgen in den Jahren 2004 und 2011 der einzige deutsche Sieger der Rundfahrt.

dpa