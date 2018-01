Adelaide. Vierter wurde der deutsche Profi Phil Bauhaus vom Team Sunweb. Greipel feierte damit seinen 18. Tageserfolg insgesamt bei dem World-Tour-Rennen durch den Süden Australiens. 2008 und 2012 hatte er die Tour Down Under gewonnen. Den Gesamtsieg sicherte sich in diesem Jahr der Südafrikaner Daryl Impey.

dpa