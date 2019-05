La Chaux-de-Fonds

Im Sprint siegte der 29-jährige Roglic vor dem Franzosen David Gaudu und dem portugiesischen Ex-Weltmeister Rui Costa. Bester Deutscher wurde Emanuel Buchmann ( Ravensburg) als Elfter.

Am Vortag war der Slowene Jan Tratnik im 3,87 Kilometer kurzen Prolog der Schnellste. Tony Martin hatte da einen guten vierten Platz belegt, am Mittwoch konnte sich der 34-Jährige aber nicht im Vorderfeld halten. Die nächste Etappe der anspruchsvollen Rundfahrt führt am Donnerstag von Le Locle über 174 Kilometer nach Morges im Schweizer Kanton Waadt.

dpa