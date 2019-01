Paris

Am Donnerstag benannte das Tour-Direktorium die ersten 20 Mannschaften, die in Brüssel an den Start gehen werden. Zwei restliche Startgenehmigungen werden "später vergeben", hieß es.

Die deutschen Teams Sunweb und Bora-hansgrohe mit dem dreimaligen Weltmeister Peter Sagan und dem Senkrechtstarter Maximilian Schachmann war als eines der 18 WorldTour-Teams automatisch qualifiziert.

Der 36 Jahre alte Greipel startet mit seiner Pro-Continental-Mannschaft vom 21. bis 27. Januar in Gabun in die neue Saison.

dpa