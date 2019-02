Pruszkow

"Der Lauf war nicht optimal. Aber wir können unser Minimalziel Platz sechs noch erreichen", bilanzierte Bundestrainer Sven Meyer. In der nächsten Runde trifft das Quartett vom Bund Deutscher Radfahrer ( BDR) auf die Schweiz. Die Eidgenossen liegen in der Nationenwertung der Olympia-Qualifikation vor dem BDR auf Platz acht, der noch zur Teilnahme bei den Spielen in Tokio 2020 berechtigt.

Auch der deutsche Frauen-Vierer mit Charlotte Becker, Franziska Brause, Lisa Brennauer und Lisa Klein beendete die Qualifikation mit einer Zeit von 4:24.568 Minuten auf Platz sechs. Am Donnerstag trifft das Team von Bundestrainer André Korff auf die USA.

dpa