Bundestrainer Otto Becker plädiert für eine Verkleinerung der Global Champions Tour.

"20 Stationen finde ich zu viel, 15 wie früher wären aus meiner Sicht besser", sagte der Coach der Springreiter der Deutschen Presse-Agentur vor Beginn der Millionen-Serie am Donnerstag beim Turnier in Doha. Statt zuletzt 17 Stationen sind es in der neuen Saison 20 Turniere, darunter die beiden deutschen in Hamburg und Berlin.