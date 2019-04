Hagen

Auf Platz drei kam der Routinier Ludger Beerbaum ( Riesenbeck) mit Casello.

Eckermann übernahm bei der ersten von sechs Etappen der Serie die Führung. Nächste Station ist am letzten Mai-Wochenende das Turnier in Redefin, das neu im Riders-Tour-Kalender ist, ehe das Hamburger Derby auf dem Programm steht.

In der Dressur gelang Sönke Rothenberger ein starkes Comeback mit seinem WM-Pferd Cosmo. Der Mannschafts-Weltmeister gewann am Samstag den Grand Prix und am Sonntag in Hagen den Special. Der Wallach Cosmo hatte - im Gegensatz zu anderen Pferden - den Brand auf der Reitanlage der Familie Rothenberger Ende Februar glimpflich überstanden. Zuletzt war der 25-Jährige mit Cosmo im September 2018 bei der WM im Einsatz und holte im Team-Wettbewerb mit Isabell Werth Gold.

dpa