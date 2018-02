Die deutschen Tennisspielerinnen Julia Görges und Carina Witthöft haben beim WTA-Turnier in Doha ihre Auftaktspiele gewonnen.

Görges besiegte am Dienstag die Tschechin Lucie Safaova in 1:12 Stunden mit 6:1, 7:5. In der nächsten Runde spielt die Weltranglisten-Zehnte gegen die Tschechin Barbora Strycova.