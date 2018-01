Davis-Cup-Kapitän Hewitt: Einsatz gegen Deutschland möglich

Brisbane. Am Donnerstag werden wir es wissen", sagte Hewitt in Brisbane. Dort trifft die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes am Wochenende auf Gastgeber Australien. Der 36 Jahre alte Hewitt hat seine Einzel-Karriere bereits beendet, trat zuletzt aber bei den Australian Open im Doppel mit seinem früheren Davis-Cup-Kollegen Sam Groth an und erreichte das Viertelfinale.

Schon 2016 gegen die USA hatte der frühere Weltranglisten-Erste gemeinsam mit John Peers das Doppel bestritten, obwohl er auch damals schon als Teamkapitän im Einsatz war. Am Donnerstag werden die Partien für das Duell in der Pat-Rafter-Arena ausgelost.

Im deutschen Aufgebot von Teamchef Michael Kohlmann stehen Alexander Zverev (Hamburg), Jan-Lennard Struff (Warstein), Peter Gojowczyk (München) und Doppel-Spezialist Tim Pütz (Frankfurt/Main). Für Australien sind Nick Kyrgios, Alex De Minaur, Jordan Thompson, John Millman und John Peers nominiert. Seit dieser Saison ist es im Davis Cup testweise möglich, fünf Spieler statt wie bislang nur vier zu nominieren. Sollte Hewitt einen Einsatz im Doppel erwägen, müsste er dafür einen aus seinem vorgesehenen Spieler-Quintett streichen.

dpa