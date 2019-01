Buenos Aires

Das teilte der Argentinier, aktuell Nummer fünf der Weltrangliste, über Twitter mit. Zwar sei er auf gutem Wege zu einem Comeback, allerdings kämen die - am 14. Januar beginnenden - Australian Open noch zu früh.

Del Potro hatte sich beim Masters-Turnier in Shanghai im Oktober am rechten Knie verletzt und daraufhin zum wiederholten Male eine längere Zwangspause einlegen müssen. Nach insgesamt vier Operationen am Handgelenk ist es die fünfte schwere Verletzung des US-Open-Finalisten von 2018 und Turniersiegers von 2009. Vor den Australian Open hatte der 30-Jährige schon seine Teilnahme an den ATP World Tour Finals Mitte November in London absagen müssen, wo sich beim Saisonabschluss die besten acht Profis der Saison miteinander messen.

dpa