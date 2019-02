London

Nicht mit dabei sein wird Deutschlands Spitzenspieler Alexander Zverev, der nach dem Erstrunden-Sieg gegen Ungarn erneut seinen Verzicht auf die Endspiel-Woche am Ende der Saison bekräftigt hatte.

In der spanischen Hauptstadt wird in sechs Dreiergruppen gespielt. Die Gruppensieger und zwei besten Zweiten erreichen die K.o.-Phase. Gespielt werden jeweils zwei Einzel und ein Doppel. Die Deutschen Spielen in der Gruppe C.

dpa