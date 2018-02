Budapest. Die Berlinerin erlebte bei ihrem Comeback-Versuch nach langer Verletzungspause damit einen kleinen Rückschlag.

Vorzeitig beendet ist das Turnier in der ungarischen Hauptstadt auch für Witthöft. Die Hamburgerin unterlag in ihrer Auftaktpartie gegen die Slowakin Jana Cepelova deutlich mit 2:6, 2:6. Tatjana Maria war beim 1:6, 0:6 gegen die an Nummer 3 gesetzte Ungarin Timea Babos ebenfalls chancenlos; das Match dauerte nur 58 Minuten.

dpa