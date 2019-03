Roger Federer hat an diesem Samstag in Dubai die Chance auf den 100. Turniersieg in seiner grandiosen Tennis-Karriere.

Der langjährige Weltranglisten-Erste aus der Schweiz erreichte mit einem 6:2, 6:2-Erfolg über den Kroaten Borna Coric das Finale gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas.