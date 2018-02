Doha. Für Carina Witthöft kam hingegen einen Tag nach ihrem Sieg gegen Tatjana Maria das Aus. Sie unterlag der Australien-Open-Siegerin Caroline Wozniacki mit 2:6, 0:6. Bei dem mit 3,17 Millionen Dollar dotierten Hartplatzturnier in Katars Hauptstadt steht für Angelique Kerber, die in der ersten Runde eine Wildcard hatte, noch das Auftakt-Duell gegen die Australierin Samantha Stosur an.

dpa