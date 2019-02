Die Relegationspartie der deutschen Tennis-Damen in Lettland ist um einen Tag vorverlegt worden.

Statt am 20. und 21. April wird das Fed-Cup-Duell nun am 19. und 20. April und damit am Freitag und Samstag der Osterwoche ausgetragen. Der Weltverband habe dem Wunsch der Gastgeber nach diesem neuen Termin entsprochen, teilte der Deutsche Tennis Bund (DTB) mit.