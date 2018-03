Haas erklärt Rücktritt vom Profi-Tennis

Tommy Haas hat nun auch offiziell seinen Abschied vom Profi-Tennis verkündet.

"Ich schätze mich als sehr, sehr glücklich, dass ich mehr als zwei Jahrzehnte meines Lebens professionell Tennis spielen konnte", sagte der mittlerweile 40 Jahre alte gebürtige Hamburger beim Masters-Series-Turnier in Indian Wells, bei dem er Turnierdirektor ist.

Sein letztes Match bestritt Haas am 1. August 2017 in Kitzbühel, wo er in der ersten Runde gegen Jan-Lennard Struff verlor.