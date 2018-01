Melbourne. Kerber entschied das Duell mit der Kroatin, die seit dieser Saison von ihrem Ex-Coach Torben Beltz trainiert wird, klar mit 6:4, 6:1 für sich. Nach einer Stunde und zehn Minuten verwandelte die Kielerin an ihrem 30. Geburtstag ihren ersten Matchball. Scharapowa schlug die an Nummer 14 gesetzte Anastasija Sevastova aus Lettland 6:1, 7:6 (7:4). Kerber ist die einzige von anfangs sieben deutschen Tennisspielerinnen in der dritten Runde.

dpa