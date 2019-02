Braunschweig

Die beiden Spielerinnen wurden am Freitag für die Auftaktpartien in der Volkswagen Halle von Teamchef Jens Gerlach nominiert. Nach der Auslosung im Braunschweiger Altstadtrathaus treffen am Samstag (13.00 Uhr/ DAZN) im ersten Einzel die deutsche Nummer eins Maria und Alexandra Sasnowitsch aufeinander. Im zweiten Match des Tages spielt Andrea Petkovic nach zweijähriger Abstinenz gegen die Weltranglistenneunte Aryna Sabalenka.

Für das Doppel am Sonntag sind derzeit Anna-Lena Grönefeld und Laura Siegemund vorgesehen. Zuvor kommt es zum Duell zwischen Maria und Sabalenka, danach spielen Petkovic und Sasnowitsch gegeneinander.

Das deutsche Team muss auf die beiden Spitzenspielerinnen Angelique Kerber und Julia Görges verzichten. Im vergangenen Jahr gewann die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes überraschend das Erstrunden-Duell gegen Weißrussland in Minsk mit 3:2.

dpa