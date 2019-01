Marterer verliert Zweitrundenpartie in Doha

Tennis Tennis - Marterer verliert Zweitrundenpartie in Doha Maximilian Marterer ist als letzter deutscher Tennisprofi beim ATP-Turnier in Doha ausgeschieden. Der 23-jährige Nürnberger verlor sein Zweitrundenspiel gegen den Franzosen Pierre-Hugues Herbert 3:6, 7:6, 6:7. Marterer war als Qualifikant in das Hauptfeld eingezogen und hatte dort zum Auftakt gegen den Münchner Peter Gojowczyk gewonnen.

Maximilian Marterer scheiterte beim Turnier in Doha in der zweiten Runde am Franzosen Pierre-Hugues Herbert. Quelle: Georgios Kefalas/KEYSTONE