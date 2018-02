Tennisprofi Mischa Zverev ist beim ATP-Turnier in Rotterdam in der ersten Runde ausgeschieden. Der 30-Jährige unterlag am Montag dem Tschechen Tomas Berdych 5:7, 3:6. Der Weltranglisten-53. gab im ersten Satz beim Stand von 5:4 ein Aufschlagspiel ab.