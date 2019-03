Dubai

Federer holte am 4. Februar 2001 in Mailand seinen ersten Turniersieg. Unter den 100 Erfolgen des gebürtigen Baselers sind auch 20 Grand-Slam-Titel. Insgesamt 310 Wochen führte Federer die Weltrangliste an, was ein Rekord ist. Aktuell wird er auf Platz sieben geführt.

dpa