Serena Williams verliert bei Comeback nach Babypause

Die ehemalige Tennis-Weltranglisten-Erste Serena Williams hat nach ihrer Babypause erstmals wieder ein offizielles Match bestritten.

Gemeinsam mit ihrer Schwester Venus Williams verlor die 36-Jährige US-Amerikanerin am Sonntag in Asheville eine Doppel-Partie in dem Fed-Cup-Duell gegen die Niederlande 2:6, 3:6. Das Match war bedeutungslos, weil sich das Team USA bereits für das Halbfinale qualifiziert hatte.