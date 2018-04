Bogotá. In der Runde der besten 16 trifft die an Position eins gesetzte Maria auf die Chilenin Daniela Seguel. Die Veranstaltung in Kolumbiens Hauptstadt ist mit 250 000 US-Dollar dotiert.

Beim WTA-Turnier im schweizerischen Lugano verhinderte Dauerregen am Montag die Durchführung der Spiele. Die Begegnungen in der ersten Runde zwischen Carina Witthöft und der Belgierin Kirsten Flipkens sowie von Mona Barthel und der Russin Swetlana Kusnezowa sollen am Dienstag ausgetragen werden.

dpa